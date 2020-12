“Ricoverato d’urgenza” Malore per Daniele Leali | braccio destro di Alberto Genovese dopo la diretta a Live E per Barbara D’Urso si mette malissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) È stato ospite di Giletti quando scoppiò la bomba del caso. Parliamo di, ildel fondatore di Facile.it che, da quando apprendiamo, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Bali, in Indonesia, per un attacco di stress e ansia. L’ex vocalist definito “” dinel decreto di fermo che ha portato all’arresto dell’imprenditore digitale con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni durante una festa organizzata lo scorso 10 ottobre nella sua casa di Milano, si è sentito male. Come si sa, anche,è un imprenditore nel mondo ‘della notte’ e si trova da qualche settimana in Indonesia, precisamente a Bali – Canguu, dove ha interessi ...