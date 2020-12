Ricordate Marika Ferrarelli de “Il collegio 1”? Oggi ha 20 anni e dopo il docu reality ecco come la ritroviama

Leggi su virali.video

(Di martedì 1 dicembre 2020)aveva 16quando entrò a far parte del nuovodi Rai 2 Il. Sicuramente la ricordereteuna ragazzina sbarazzina, dai lineamenti davvero fanciulleschi, mentreè una bellissima ragazza ventenne con una vera carriera da influencer pronta dinnanzi a lei. La ragazzina si fece notare molto durante la sua apparizione televisiva e in quell’anno la trasmissione prevedeva che gli studenti fossero messi a confronto con la realtà del 1961. Foto: Screenshot via Youtube/IlIl trascorrere del tempo ha davvero trasformato questa giovane ragazza, che ogni giorno si avvicina sempre di più a diventare una bellissima donna. Durante le registrazioni per ilaveva rivelato di ...