Rezza | pronto il piano vaccini | milioni di dosi dal 2021

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con 19 mila nuovi casi positivi al coronavirus, le ultime 24 ore segnano un rallentamento del virus. Certo, si tratta di tremila casi in più del giorno precedente, ma il numero di tamponi eseguiti è cresciuto di una volta e mezza. Il rapporto tra nuovi casi e test effettuati scende così al 10,6%. Cala anche l’occupazione delle terapie intensive, con 81 letti liberati solo ieri. Nei reparti ordinari, i pazienti in meno sono 376. Ma sui posti letto liberi pesa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

infoitsalute : Covid, Rezza: “Il piano vaccini è pronto”. Brusaferro: “Sicurezza prescinde dai tempi” - sarahross71 : RT @SkyTG24: Covid-19, Rezza: “Il piano vaccini è pronto. Ci sarà farmacovigilanza” - AGoodMag : Nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’emergenza #covid Gianni Rezza, Direttore Generale della Preve… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid-19, Rezza: “Il piano vaccini è pronto. Ci sarà farmacovigilanza” - SkyTG24 : Covid-19, Rezza: “Il piano vaccini è pronto. Ci sarà farmacovigilanza” -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza pronto

Il Manifesto

Con 19 mila nuovi casi positivi al coronavirus, le ultime 24 ore segnano un rallentamento del virus. Certo, si tratta di tremila casi in più del giorno precedente, ma il numero di tamponi eseguiti è c ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, Rezza: “Situazione in miglioramento”. Brusaferro: “Sicurezza prescinde dai tempi” ...