Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: "Mi sono tolta un peso" (Di martedì 1 dicembre 2020) A processo la direttrice della scuola e una madre che aveva diffuso le foto intime. Il giudice allontana i giornalisti: "C'è il Covid" Leggi su repubblica (Di martedì 1 dicembre 2020) A processo la direttrice della scuola e una madre che aveva diffuso le foto intime. Il giudice allontana i giornalisti: "C'è il Covid"

LAURABOERIO : RT @rep_torino: Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: 'Mi sono tolta un peso' [… - AndFranchini : Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: 'Mi sono tolta un… - rep_torino : Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: 'Mi sono tolta un… - cronaca_news : Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: 'Mi sono tolta un… - Marco_Bello1 : RT @sonoclaudio: Matteo Flora | @lastknight | @PermessoNegato: la riflessione sul #RevengePorn affrontato dal giornalismo italiano. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Bot Telegram che spoglia le foto: cosa succede in Italia Inside Marketing Inizia il processo della maestra vittima di revenge porn contro la dirigente scolastica e una mamma

Ha testimoniato oggi la maestra vittima di revenge porn e obbligata a dimettersi dopo che alcune foto e video erano girati nelle chat tra mamme dei bambini dell’asilo del torinese in cui lavorava. “Fi ...

Revenge porn, in tribunale faccia a faccia tra la maestra licenziata e chi l'ha messa alla gogna: "Mi sono tolta un peso"

È oggi in aula la giovane maestra che aveva mandato le sue foto più intime all’ex fidanzato che le aveva pubblicate sulla chat del calcetto, dando il via a una "gogna pubblica" che ha alla fine causat ...

Ha testimoniato oggi la maestra vittima di revenge porn e obbligata a dimettersi dopo che alcune foto e video erano girati nelle chat tra mamme dei bambini dell’asilo del torinese in cui lavorava. “Fi ...È oggi in aula la giovane maestra che aveva mandato le sue foto più intime all’ex fidanzato che le aveva pubblicate sulla chat del calcetto, dando il via a una "gogna pubblica" che ha alla fine causat ...