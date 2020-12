Real Madrid | Kroos tifa Inter | “Possiamo ancora sperare”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ilesce con le ossa rotte dal match contro lo Shakhtar Donetsk e vede da vicino una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League. Molto dipenderà dall'incontro in corso tra il Borussia Monchengladbach e l'. E il centrocampista Tonidimostra di non avere dubbi su chire. Queste le parole del giocatore dei Blancos in conferenza stampa: "Se vinci sempre hai più fiducia di quando perdi, è normale. Come squadra ti senti meglio quando arriva un successo, ma dobbiamo tornare a vincere, continuando a lavorare. Con la situazione nel gruppo non ci resta che vincere l'ultima partita e vedere che succede al Monchengladbach contro l'perché se non vince è tutto nelle nostre mani". ITA Sport Press.