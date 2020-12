Rally di Tesla in vista del debutto nell’indice S&P 500

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ottima performance perMotors, che scambia in rialzo del 2,52%. L’azienda guidata da Elon Musk farà il suo ingressoS&P 500 il prossimo 21 dicembre. A livello comparativo su base settimanale, il trend dell’azienda attiva nel settore automotive evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori versoMotors rispetto all’indice. La tendenza di breve diMotors è in rafforzamento con area di resistenzaa 595,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 570. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 621,6.

Avvio all'insegna dei buy per Wall Street, con l'indice Dow Jones che balza più di 300 punti e lo S&P 500 e il Nasdaq Composite che testano nuovi valori record, salendo rispettivamente dell'1% e dello ...