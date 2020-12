Raggi: tavolo con Prefetto per misure feste Natalizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Sara’ un Natale diverso: Roma e’ la culla della cristianita’ ma una serie di celebrazioni importanti quest’anno non ci saranno. Abbiamo un tavolo aperto con la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine sulle misure da prendere in vista delle festivita’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su RaiNews24. Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Sara’ un Natale diverso: Roma e’ la culla della cristianita’ ma una serie di celebrazioni importanti quest’anno non ci saranno. Abbiamo unaperto con la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine sulleda prendere in vista delle festivita’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su RaiNews24.

