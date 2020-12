Quest’anno facciamo il calendario dell’Avvento al contrario (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Pexels)Il countdown al Natale è iniziato. Il primo dicembre milioni di mani hanno aperto la casella numero uno dei calendari dell’Avvento che, porticina dopo porticina, portano fino alla Vigilia, scoprendo cioccolatini, dolcetti o piccoli giochi che durano giusto il tempo della sorpresa. Altre mani hanno posato dentro una cesta o un cassetto una t-shirt che non indossano più o un pacco di caffè. Sono le mani di chi ha scelto di fare il calendario dell’Avvento al contrario, raccogliendo ogni giorno qualcosa da dare in beneficenza. In un anno complesso come il 2020, in cui la pandemia causata dal covid-19 ha creato moltissimi nuovi poveri, l’idea del conto alla rovescia benefico sembra avere particolarmente senso. Inoltre, nei lunghi mesi di lockdown tanti si sono resi conto di avere in casa più di quello che ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (Foto: Pexels)Il countdown al Natale è iniziato. Il primo dicembre milioni di mani hanno aperto la casella numero uno dei calendariche, porticina dopo porticina, portano fino alla Vigilia, scoprendo cioccolatini, dolcetti o piccoli giochi che durano giusto il tempo della sorpresa. Altre mani hanno posato dentro una cesta o un cassetto una t-shirt che non indossano più o un pacco di caffè. Sono le mani di chi ha scelto di fare ilal, raccogliendo ogni giorno qualcosa da dare in beneficenza. In un anno complesso come il 2020, in cui la pandemia causata dal covid-19 ha creato moltissimi nuovi poveri, l’idea del conto alla rovescia benefico sembra avere particolarmente senso. Inoltre, nei lunghi mesi di lockdown tanti si sono resi conto di avere in casa più di quello che ...

