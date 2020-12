Questa foto che mostra dei rifiuti per le strade di Palermo è reale, ma risale al 2012 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 29 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un grande mucchio di rifiuti lungo una strada. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Signori Questa è Palermo…noi siamo allibiti… Palermo invasa dai rifiuti: cumuli di spazzatura alti anche oltre il metro. – LE foto choc». Il riferimento è alla criticità legata alla raccolta dei rifiuti che la città siciliana sta vivendo in questi giorni (qui e qui) Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato il 29 novembre 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi non è stata scattata nel capoluogo siciliano a novembre 2020. L’immagine ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 29 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata unacheun grande mucchio dilungo una strada. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Signori…noi siamo allibiti…invasa dai: cumuli di spazzatura alti anche oltre il metro. – LEchoc». Il riferimento è alla criticità legata alla raccolta deiche la città siciliana sta vivendo in questi giorni (qui e qui) Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato il 29 novembre 2020 – Fuori contesto Laoggetto della nostra analisi non è stata scattata nel capoluogo siciliano a novembre 2020. L’immagine ...

