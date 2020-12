Quali cure a domicilio per i pazienti Covid, la circolare ufficiale del ministero ai medici: “Monitoraggio sia quotidiano (anche al telefono)” (Di martedì 1 dicembre 2020) Niente eparina, niente antibiotici, niente idrossiclorochina e nemmeno supplementi vitaminici o integratori alimentari inclusa vitamina D e lattoferrina. Il Comitato tecnico scientifico lo raccomanda nell’atteso documento, che ha varato il 30 novembre, sulla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov2. Sedici pagine per rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’approccio terapeutico di medici e pediatri di famiglia e fare chiarezza in mezzo alle decine di linee guida che in questi mesi sono state prodotte da Regioni, Asl e società scientifiche. Le raccomandazioni del Cts, le cui anticipazioni erano state diffuse a metà novembre, sono state accolte dalla circolare del ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Niente eparina, niente antibiotici, niente idrossiclorochina e nemmeno supplementi vitaminici o integratori alimentari inclusa vitamina D e lattoferrina. Il Comitato tecnico scientifico lo raccomanda nell’atteso documento, che ha varato il 30 novembre, sulla gestione domiciliare deicon infezione da Sars-Cov2. Sedici pagine per rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’approccio terapeutico die pediatri di famiglia e fare chiarezza in mezzo alle decine di linee guida che in questi mesi sono state prodotte da Regioni, Asl e società scientifiche. Le raccomandazioni del Cts, le cui anticipazioni erano state diffuse a metà novembre, sono state accolte dalladeldella Salute “Gestione domiciliare deicon infezione da Sars-CoV-2“. ...

