Psg | i convocati di Tuchel per il Manchester United Out Icardi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Thomasha diramato l’elenco deiper l’importantissima sfida contro il, gara chiave per il cammino dei francesi in Champions League. L’elenco è composto da 23 giocatori, assenti Julian Draxler, Mauro, Pablo Sarabia e Juan Bernat. Un groupe de 2?3? joueurs pour le déplacement à#MUPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) December 1, 2020 Foto: Twitter Ligue1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League contro il Manchester Utd: assente Icardi ...Florenzi in campo novanta minuti nel pareggio del Psg contro il Bordeaux, gioca anche N'Zonzi con il suo Rennes. Kluivert resta in panchina anche contro il Bielefeld ...