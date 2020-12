Prove Invalsi Individuazione scuola polo regionale per conferimento incarichi agli osservatori esterni Nota USR Campania

Ultime Notizie dalla rete : Prove Invalsi

Orizzonte Scuola

A disposizione di presidi e insegnanti una batteria di prove (volontarie) per misurare i deficit degli alunni conseguenti alla chiusura delle scuole. Che la sostituzione della did ...Corso online di formazione accreditata (15 ore), per supportare i Dirigenti e i Docenti nelle procedure di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti con Bisogni Educativi Spec ...