Prima di entrare nella Casa del GF Vip 5, Cristiano Malgioglio ha sparato a zero sui gieffini (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio ha silurato i nuovi gieffini del Gf vip, in un intervento concesso a mezzo stampa, gettando nell’anonimato la maggioranza del gruppo di inqulini della celebre magione, per poi chiedersi che lavoro facciano e quale sia il loro nome. nella sua nuova intervista, inoltre, Malgioglio ha motivato la sua scelta di accedere nella Casa più spiata d’Italia e stravolgere, così, le dinamiche del reality quando è ormai vicina la fine dello stesso. Nell’articolo vi riportiamo, nel dettaglio, cosa ha riferito il paroliere. Gf vip 5, Cristiano Malgioglio attacca i gieffini Prima del suo ingresso In occasione di un’intervista concessa a Il fatto quotidiano Prima di avere accesso ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 dicembre 2020)ha silurato i nuovidel Gf vip, in un intervento concesso a mezzo stampa, gettando nell’anonimato la maggioranza del gruppo di inqulini della celebre magione, per poi chiedersi che lavoro facciano e quale sia il loro nome.sua nuova intervista, inoltre,ha motivato la sua scelta di accederepiù spiata d’Italia e stravolgere, così, le dinamiche del reality quando è ormai vicina la fine dello stesso. Nell’articolo vi riportiamo, nel dettaglio, cosa ha riferito il paroliere. Gf vip 5,attacca idel suo ingresso In occasione di un’intervista concessa a Il fatto quotidianodi avere accesso ...

GrandeFratello : Signore e signori, THE LEGEND Cristiano Malgioglio sta per entrare in Casa... e nulla sarà più come prima! #GFVIP - RaiTre : 'Voglio entrare nella storia' (Diego Armando #Maradona) Il film che racconta il grande calciatore e la sua Napoli.… - Deku_85 : @borghi_claudio @Rinaldi_euro @Mov5Stelle Sono dei pagliacci...per tenersi il posto faranno di tutto. Pensa gente c… - ABedsideTable : @Trafello2 Cera da aspettarselo perchè è la preferita di alfonso che ha paura di non poter più entrare gratis a Par… - sonoproprioio2 : @tommizeta_ Esatto però c’è anche da dire che la salemi era la prima ad avere l’ansia prima di entrare perché come… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima entrare HTTP/1.1 Server Too Busy