Premier League | il Liverpool non vince più Bene Wolves | City e United

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) Giornata diricca di sorprese. Nelle gare di sabato i Manchestersbanca Southampton con un folle 3-2. Vittorie anche per Leeds e West Bromwitch, frena invece ilcontro il Brighton. Solo un pareggio invece per Chelsea e Tottenham. Come sono andate le gare di? Crystal Palace-Newcastle 0-2 Il Newcastlenella trasferta londinese di Crystal Palace rifilando due reti. Eppure durante l’incontro ha dominato l’equilibrio, le due squadre si sono studiate a fondo evitando di favorire l’avversario. Lo 0-0 dura però fino all’88, appena Wilson buca i londinesi. La seconda rete del Newcastle arriva con Joelinton dopo solo un minuti dal vantaggio, al 89?. Brighton-1-1 I Reds di Klopp non ...