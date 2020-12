Pre Juventus-Dinamo Kiev | le dichiarazioni di Pirlo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Per il preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Andreaper rispondere alle domande dei giornalisti. Pre: Cosa ha detto? Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, i bianconeri ora cercheranno di raggiungere il primo posto battendo laper poi giocarsi tutto a Barcellona. Conferenza di, allenatore dellaQuanta personalità si aspetta domani? “Non credo di aver detto cose cosi forti a Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro, è un dato di fatto. Noi pensiamo partita ...

Il rumeno, che spera in un pari in ottica terzo posto, non ha dubbi sui bianconeri: "Il Covid ha livellato i valori, ma presto torneranno in alto, in ...Quinta vigilia di Champions League anche per la Dinamo Kiev che domani sera, all’Allianz Stadium (ore 21.00), proverà a giocarsi tutte le carte ...