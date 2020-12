Prandelli: «Ribery ha l’entusiasmo di chi vuole vincere. Sul nostro primo incontro…» (Di martedì 1 dicembre 2020) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione “L’Uomo della Domenica”. Le sue parole Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione “L’Uomo della Domenica”. Queste le sue parole su Franck Ribery, protagonista della puntata. primo INCONTRO – «La prima volta che ho incontrato Franck gli ho detto che è in debito nei confronti della nostra squadra, quindi dovrà aiutarci ancora di più per migliorare. Ovviamente lui è un personaggio talmente a 360 gradi che è riuscito con una battuta a sdrammatizzare e a stimolare i giocatori». FIORENTINA-BAYERN DEL 2010 – «Quella squadra avrebbe meritato i quarti di Champions, viste le prestazioni delle due partite, purtroppo c’è stata come tutti ricordano una svista… speriamo sia solo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione “L’Uomo della Domenica”. Le sue parole Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione “L’Uomo della Domenica”. Queste le sue parole su Franck, protagonista della puntata.INCONTRO – «La prima volta che ho incontrato Franck gli ho detto che è in debito nei confronti della nostra squadra, quindi dovrà aiutarci ancora di più per migliorare. Ovviamente lui è un personaggio talmente a 360 gradi che è riuscito con una battuta a sdrammatizzare e a stimolare i giocatori». FIORENTINA-BAYERN DEL 2010 – «Quella squadra avrebbe meritato i quarti di Champions, viste le prestazioni delle due partite, purtroppo c’è stata come tutti ricordano una svista… speriamo sia solo ...

