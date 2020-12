Pragmatic Play lancia nuove ed emozionanti slot a tema avventura

Leggi su giornal

(Di martedì 1 dicembre 2020), uno dei principali provider di contenuti per l’industria dei casinò online, ha rilasciato due nuovi e interessanti titoli a. Quelli del primo lockdown sono stati mesi di crescita per l’industria del gioco d’azzardo online. Il Covid ha funzionato da vero e proprio acceleratore del processo di trasformazione digitale già in atto, rivoluzionando le abitudini di gioco degli appassionati. I dati del primo semestre 2020 dimostrano che, complice la pandemia, il settore del gambling virtuale ha ottenuto risultati particolarmente proficui. A marzo di quest’anno, il fatturato dei casinò digitali ha presentato un aumento del 29.5% rispetto allo stesso mese del 2019, arrivando a crescere del 54.2% nel mese di giugno. Sulla base di questi numeri e alla luce dellechiusure delle ...