Poste Italiane, a Sesto Fiorentino lavoratore muore per Covid: TPI aveva denunciato l’assenza di controlli (Di martedì 1 dicembre 2020) A fine ottobre TPI aveva lanciato un allarme sul centro di Smistamento di Poste Italiane a Sesto Fiorentino, raccogliendo le testimonianze dei lavoratori che lamentavano una gestione poco attenta dell’emergenza Coronavirus con capisquadra costretti a recarsi sul posto di lavoro anche con la febbre, scarsi protocolli di igienizzazione, nessun sistema interno di screening dei contagi e nessun tampone predisposto dall’azienda, nonostante fossero già 9 i dipendenti positivi. Ebbene, a distanza di un mese il bilancio è ancora più drammatico: i positivi al Covid-19 sono diventati 26, più che raddoppiati, e ieri uno degli operai del centro di meccanizzazione più grande della Toscana, colpito dal virus purtroppo è morto. La Slc Cgil parla di “boom di casi nel mese di ottobre (13 in una sola ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) A fine ottobre TPIlanciato un allarme sul centro di Smistamento di, raccogliendo le testimonianze dei lavoratori che lamentavano una gestione poco attenta dell’emergenza Coronavirus con capisquadra costretti a recarsi sul posto di lavoro anche con la febbre, scarsi protocolli di igienizzazione, nessun sistema interno di screening dei contagi e nessun tampone predisposto dall’azienda, nonostante fossero già 9 i dipendenti positivi. Ebbene, a distanza di un mese il bilancio è ancora più drammatico: i positivi al-19 sono diventati 26, più che raddoppiati, e ieri uno degli operai del centro di meccanizzazione più grande della Toscana, colpito dal virus purtroppo è morto. La Slc Cgil parla di “boom di casi nel mese di ottobre (13 in una sola ...

jadesnation : poste italiane merda - zazoomblog : Poste Italiane a Sesto Fiorentino lavoratore muore per Covid: TPI aveva denunciato l’assenza di controlli - #Poste… - MelaaCavo : decathlon perché affidi i pacchi a poste italiane che oltre a impiegarci un secolo a consegnare la roba passano tre… - rivolwoodzione : @tamaralovesart dato che dovrebbe arrivarmi con poste italiane penso sia una problema loro, pure per la questione c0vid, mannaggia - SassiLive : POSTE ITALIANE, CONTE: “SIETE UN AVAMPOSTO DELLE ISTITUZIONI SUL TERRITORIO, SIMBOLO DI UNITÀ E COESIONE PER IL PAE… -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane HTTP/1.1 Server Too Busy