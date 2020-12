Possibile che il governo italiano non abbia nulla da dire sulla svolta del caso Regeni?

Leggi su wired

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Nessun commento”. Le uniche due parole che la Farnesina, sede istituzionale della rappresentanza diplomatica italiana, ha concesso ai media dopo la singola giornata più importante dei cinque anni trascorsi dall’omicidio di Giuliocolpiscono per ciò che non dicono:morte del ricercatore triestino rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 la Procura generale egiziana e la Procura della repubblica di Roma hanno appena diramato una nota congiunta che sa di beffa. Hamada al-Sawi, massima autorità della pubblica accusa dello stato nordafricano, ha posto dubbi “solidità del quadro probatorio”, ritenendo che ci fossero “prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio”. Insomma il Cairo non collaborerà con gli inquirenti italiani, né risponderà alla loro richiesta di rogatoria internazionale per i riscontri sulle ...