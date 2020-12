Porto-Manchester City 0-0: portoghesi qualificati al prossimo turno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Porto-Manchester City 0-0, questo il risultato maturato dopo 90 minuti allo stadio Do Dragao di Porto. Una partita che ha visto la squadra di casa soffrire per tutta la gara ma alla fine si è aggiudicata il punto necessario per qualificarsi al prossimo turno. Porto-Manchester City 0-0: chi è stato il migliore in campo? Il migliore della partita è stato Bernando Silva. Il Portoghese del Manchester City ha dato il via a tutte le azioni offensive della squadra, pur senza concretizzare. Ha fornito una prestazione di qualità e di lucidità; sempre freddo e preciso nelle scelte e se non fosse stato per il VAR, avrebbe anche fornito l’assist per il gol di Gabriel Jesus. Primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020)0-0, questo il risultato maturato dopo 90 minuti allo stadio Do Dragao di. Una partita che ha visto la squadra di casa soffrire per tutta la gara ma alla fine si è aggiudicata il punto necessario per qualificarsi al0-0: chi è stato il migliore in campo? Il migliore della partita è stato Bernando Silva. Ilghese delha dato il via a tutte le azioni offensive della squadra, pur senza concretizzare. Ha fornito una prestazione di qualità e di lucidità; sempre freddo e preciso nelle scelte e se non fosse stato per il VAR, avrebbe anche fornito l’assist per il gol di Gabriel Jesus. Primo ...

SCFArgentina : 1. Manchester City 2. Porto 3. Marsella 4. Olympiacos - Raayaax1 : RT @triipeiro: Porto 2 UCL | Manchester City 0 UCL the mens mentent not the chiffres - Teo__Visma : GRUPPO C - Manchester City già qualificato come prima - Porto già qualificato come secondo - Olympiakos e Marsiglia… - BarbySavino : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo FC Porto-Manchester City 0-0 - CAllstadt : Porto vs Manchester City #FCPMCI -