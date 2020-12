Pomeriggio Cinque, Maria Teresa Ruta rivela di aver fatto l’amore dentro un sarcofago egizio (Di martedì 1 dicembre 2020) A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha dedicato il consueto spazio al daytime del Grande Fratello Vip. Presenti in qualità di opinionisti Patrizia Rossetti, Francesca Cipriani, Roberto Alessi e, in collegamento, Antonella Mosetti. Mentre si stava discutendo della rivalità sempre più accesa tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, Barbara è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per ascoltare una conversazione tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta. Un intervento davvero provvidenziale e tempestivo, perchè proprio in quel frangente Maria Teresa stava confidando a Cristiano il posto più bizzarro dove ha fatto l’amore. “Io e Roberto, mio marito, abbiamo fatto l’amore in un museo egizio, ... Leggi su trendit (Di martedì 1 dicembre 2020) A5, Barbara d’Urso ha dedicato il consueto spazio al daytime del Grande Fratello Vip. Presenti in qualità di opinionisti Patrizia Rossetti, Francesca Cipriani, Roberto Alessi e, in collegamento, Antonella Mosetti. Mentre si stava discutendo della rivalità sempre più accesa tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, Barbara è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per ascoltare una conversazione tra Cristiano Malgioglio e. Un intervento davvero provvidenziale e tempestivo, perchè proprio in quel frangentestava confidando a Cristiano il posto più bizzarro dove ha. “Io e Roberto, mio marito, abbiamoin un museo, ...

