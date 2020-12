Pomeriggio 5, Cristiano Malgioglio dà della pazza alla D’Urso (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di martedì 1 dicembre di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, il caffeuccio o, forse, meglio la cioccolata calda visto il tempo, ha assunto un sapore strano quando la conduttrice anche di Live non è la D’Urso ha appreso la notizia che il suo amico Cristiano Malgioglio, attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, le ha dato della pazza. A inizio puntata, l’attrice e protagonista della fiction ‘La dottoressa Giò’, ha detto di non essere riuscita a vedere la puntata di lunedì 30 novembre del reality show più longevo della tv italiana e condotto da Alfonso Signorini e, pertanto, non sa per quale motivo il cantautore le abbia dato della pazza. Secondo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di martedì 1 dicembre di5, condotto da Barbara, il caffeuccio o, forse, meglio la cioccolata calda visto il tempo, ha assunto un sapore strano quando la conduttrice anche di Live non è laha appreso la notizia che il suo amico, attualmente all’internocasa del Grande Fratello Vip 5, le ha dato. A inizio puntata, l’attrice e protagonistafiction ‘La dottoressa Giò’, ha detto di non essere riuscita a vedere la puntata di lunedì 30 novembre del reality show più longevotv italiana e condotto da Alfonso Signorini e, pertanto, non sa per quale motivo il cantautore le abbia dato. Secondo ...

tuttopuntotv : Pomeriggio 5, Cristiano Malgioglio dà della pazza alla D’Urso #gfvip #grandefratellovip #pomeriggio5 - Evita14071 : @Stefano19759505 @LegaSalvini Le 22.00 è l'orario limite massimo. Come già adesso è quello di mezzanotte dato che l… - CriCristinaCri : @Adnkronos Che differenza fa per un cristiano mezzanotte o le 3 del pomeriggio ? Stupidi. - MediasetPlay : Cosa c'è di meglio che spettegolare alla domenica pomeriggio... grazie agli amici di #Striscia? ?? - Smg_1908 : 'Sksaci cristiano non ci meriti ??????????' Intanto la Juventus pareggia e il cot trascorre il pomeriggio così: -