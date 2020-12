Pirlo: «Le critiche? Buon segno, vuol dire che facciamo paura» (Di martedì 1 dicembre 2020) Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev. Le sue parole Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. TUTTI A DISPOSIZIONE – «No, perché Chiellini ha avuto un risentimento all’altra coscia, lo valuteremo domani. Faremo rotazioni comunque, riposeranno Cuadrado e Danilo. Dybala partirà dalla panchina perché Morata sarà squalificato per il derby». KULUSEVSKI – «Se giocherà? Dipende dagli altri come avranno recuperato. È un giocatore importante che ha bisogno di crescere, sta facendo un percorso. Giocherà tante partite, ha bisogno di trovare la continuità». critiche – «Fanno piacere le critiche, vuol dire che a qualcuno do ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Andrea, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev. Le sue parole Andrea, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. TUTTI A DISPOSIZIONE – «No, perché Chiellini ha avuto un risentimento all’altra coscia, lo valuteremo domani. Faremo rotazioni comunque, riposeranno Cuadrado e Danilo. Dybala partirà dalla panchina perché Morata sarà squalificato per il derby». KULUSEVSKI – «Se giocherà? Dipende dagli altri come avranno recuperato. È un giocatore importante che ha bisogno di crescere, sta facendo un percorso. Giocherà tante partite, ha bisogno di trovare la continuità».– «Fanno piacere leche a qualcuno do ...

