Pippo Falco e quel gol al Chievo | “Una gioia immensa Ho pensato subito a Maradona…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Una rete nei minuti di recupero che ha dato la vittoria e i tre punti. Contro il, è stato senza dubbio Filippoil protagonista indiscusso nonché man of the match. Una rete che è valsa il 2-1 esterno venerdì scorso ma anche unamolto particolare,la della speciale dedica a Diego Armando Maradona.Parlando ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia il fantasista del club salentino ha raccontato le sue emozioni tra vittoria e pensiero al Diez.e la dedica a Maradona"Sinceramente è stata una sensazione che non avevo mai provato in tanti anni di calcio", ha detto. "Hoa Maradona, nel mio piccolo sono riuscito a dedicargli un gol. Poi chiaramente hoal Lecce che ...