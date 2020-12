Pierdante Piccioni il “Doc” vero in prima fila nella lotta contro il Coronavirus, “L’immagine dei medici inquinata da virologhi e immunologhi che infestano i media” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il vero “Doc”, Pierdante Piccioni ha scelto di essere in trincea in questa dura lotta contro il Coronavirus. L’ex primario dell’ospedale di Lodi, diventato famosissimo dopo la fiction “Doc-nelle tue mani” interpretata da Luca Argentero, segue ora i malati di Covid. In particolare Pierdante Piccioni segue la riabilitazione di tutti quei pazienti che sono stati colpiti duramente dal virus. Il vero “Doc” perse la memoria sette anni fa in seguito a un terribile incidente avvenuto il 31 maggio 2013. Doc non ricordava gli ultimi 12 anni della sua vita. Faticosamente, in parte, ricostruiti ora grazie al prezioso aiuto della sua famiglia. Pierdante ... Leggi su baritalianews (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilha scelto di essere in trincea in questa durail. L’exrio dell’ospedale di Lodi, diventato famosissimo dopo la fiction “Doc-nelle tue mani” interpretata da Luca Argentero, segue ora i malati di Covid. In particolaresegue la riabilitazione di tutti quei pazienti che sono stati colpiti duramente dal virus. Ilperse la memoria sette anni fa in seguito a un terribile incidente avvenuto il 31 maggio 2013. Doc non ricordava gli ultimi 12 anni della sua vita. Faticosamente, in parte, ricostruiti ora grazie al prezioso aiuto della sua famiglia....

