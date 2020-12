Perinetti | “Pirlo-Juventus? Ho la mia idea Milan contento di Tonali Covid e mercato…”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) "La premessa è d’obbligo: è un campionato particolare, tutto viene messo in discussione dale dal calendario intenso".Parola di Giorgio. L'esperto dirigente originario di Roma, direttore sportivo del Brescia, è stato intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Fra i temi trattati dall'ex Palermo anche le prestazioni offerte fin qui in campionato da, Fiorentina e dalle Rondinelle. Ma non solo..."La Juve fatica? Prendendo Pirlo sapeva di correre qualche rischio. La squadra è cambiata e lui deve testare se stesso in questo nuovo ruolo. Ci vuole un po’ di tempo. Ilgioca bene, acquisisce sempre più convinzione. Tutti sono stimolati dalla presenza di Ibrahimovic. È unconvinto. È difficile dire chi può vivere il campionato. ...