Pellegri | poco calcio e molto gossip | love story con la figlia di Mihajlovic

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sembrava poter essere un potenziale crack delitaliano ma per adesso Pietronon è riuscito ancora a sfondare. Complici anche qualche intoppi fisici di troppo, l'ex Genoa non sta trovandospazio al Monaco dove, in ogni caso, è tornato ad assaporare il campo nella recente vittoria dei suoi in Ligue 1.Al momento, però, l'attaccante fa più parlare di sé per ile per la nuova relazione divenuta ormai ufficiali nelle ultime ore. La sua nuova fiamma è Viktorija, una delle due figlie di Sinisa, allenatore del Bologna.I due ormai non si nascondono più e su Instagram spuntano diversi scatti e post di baci e tenerezze tra i due. Il classe 2001 ha risposto a diverse immagini della ragazza che ha pubblicato alcune foto proprio in sua compagnia.e ...