Pedopornografia, arrestata una coppia che adescava minori sui social (Di martedì 1 dicembre 2020) Una coppia di Termini Imerese, 46 anni lei e 42 lui, è stata arrestata dalla Polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto ...

