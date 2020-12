Paura terrorismo in Germania: auto travolge i pedoni nel centro di Treviri: due morti e 10 feriti (Di martedì 1 dicembre 2020) I cittadini della tranquilla ed ordinata cittadina di Treviri, nell’area sud-occidentale della Germania, hanno capito subito che qualcosa non andava: troppe sirene, auto della polizia, ambulanze e poi, quel ‘sinistro’ avvenimento: ‘rimanete nelle case o nei uffici, evitando di recarvi nel centro città‘. Insomma, tutta una serie di elementi che, per l’aneddotica che ormai caratterizza tragicamente il nostro quotidiano rispetto a tali situazioni, il rimando più naturale era ad un attentato terroristico in atto. Treviri: “Abbiamo arrestato una persona e sequestrato il veicolo” Poco dopo infatti sia le radio che le televisioni, in un crescendo dal locale al nazionale, hanno diramato la notizia di un’auto lanciata a forte velocità contro i pedoni che in quel momento ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) I cittadini della tranquilla ed ordinata cittadina di, nell’area sud-occidentale della, hanno capito subito che qualcosa non andava: troppe sirene,della polizia, ambulanze e poi, quel ‘sinistro’ avvenimento: ‘rimanete nelle case o nei uffici, evitando di recarvi nelcittà‘. Insomma, tutta una serie di elementi che, per l’aneddotica che ormai caratterizza tragicamente il nostro quotidiano rispetto a tali situazioni, il rimando più naturale era ad un attentato terroristico in atto.: “Abbiamo arrestato una persona e sequestrato il veicolo” Poco dopo infatti sia le radio che le televisioni, in un crescendo dal locale al nazionale, hanno diramato la notizia di un’lanciata a forte velocità contro iche in quel momento ...

