Paolo Brosio contro la messa di Natale alle 22: “È una follia, la Madonna non ha anticipato le doglie” (Di martedì 1 dicembre 2020) Paolo Brosio contrario alla messa di Natale alle 22 Dopo la sua breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio ha fatto parlare di sé per la sua relazione sentimentale con una ragazza di 22 anni. I due sono recentemente stati a Live Non è la D’Urso dove c’è stato anche un bacio in diretta. Chi conosce il giornalista toscano sa perfettamente che in tutti questi anni non ha mai fatto segreto della sua fede fortemente cristiana. Per tale ragione, ultimamente si è schierato contro la possibile decisione di anticipare la messa del Santo Natale alle ore 22. Una decisione che potrebbe essere presa dall’attuale Governo in moda da rispettare il coprifuoco per l’emergenza ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020)contrario alladi22 Dopo la sua breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5,ha fatto parlare di sé per la sua relazione sentimentale con una ragazza di 22 anni. I due sono recentemente stati a Live Non è la D’Urso dove c’è stato anche un bacio in diretta. Chi conosce il giornalista toscano sa perfettamente che in tutti questi anni non ha mai fatto segreto della sua fede fortemente cristiana. Per tale ragione, ultimamente si è schieratola possibile decisione di anticipare ladel Santoore 22. Una decisione che potrebbe essere presa dall’attuale Governo in moda da rispettare il coprifuoco per l’emergenza ...

