Pandemia, ritorno alla normalità: la previsione degli scienziati è spaventosa (Di martedì 1 dicembre 2020) La Pandemia da coronavirus ha cambiato le nostre vite e il ritorno alla normalità non sarà immediato. Le parole di Ricciardi La Pandemia da coronavirus ha cambiato le nostre vite e noi tutte speriamo di tornare quanto prima alla normalità. Di tornare ad essere liberi di passeggiare senza una mascherina, di abbracciare i nostri cari L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) Lada coronavirus ha cambiato le nostre vite e ilnon sarà immediato. Le parole di Ricciardi Lada coronavirus ha cambiato le nostre vite e noi tutte speriamo di tornare quanto prima. Di tornare ad essere liberi di passeggiare senza una mascherina, di abbracciare i nostri cari L'articolo proviene da YesLife.it.

DavideTedesco74 : Ricciardi: 'Il ritorno alla normalità sarà tra molti anni: noi scienziati possiamo dirlo, i politici no' Le parole… - MichelottiMarco : RT @valy_s: #Covid19 #Brusaferro, ISS “la pandemia ci accompagnerà ancora per UN ANNO E MEZZO” #Ricciardi, consigliere #Speranza “il ritorn… - Enki2270 : RT @valy_s: #Covid19 #Brusaferro, ISS “la pandemia ci accompagnerà ancora per UN ANNO E MEZZO” #Ricciardi, consigliere #Speranza “il ritorn… - Mariang47614228 : RT @valy_s: #Covid19 #Brusaferro, ISS “la pandemia ci accompagnerà ancora per UN ANNO E MEZZO” #Ricciardi, consigliere #Speranza “il ritorn… - DoctorWho744 : RT @valy_s: #Covid19 #Brusaferro, ISS “la pandemia ci accompagnerà ancora per UN ANNO E MEZZO” #Ricciardi, consigliere #Speranza “il ritorn… -