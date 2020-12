Palermo | il derby di Saraniti | “Sfida contro il Catania emozioni unica | siamo stati uomini”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) 9 novembre 2020: una data destinata a rimanere a lungo impressa nei cuori di giocatori e tifosi rosanero.Nonostante la formazione obbligata a seguito delle sette positività al Coronavirus emerse a poche ore dal fischio di inizio dell'attesissimoil, il, tira fuori la grinta riuscendo a sfoderare una prestazione convincente che permette ai rosa di concludere la sfidagli etnei con il risultato di 1-1.Un punto, quello conquistato dagli uomini di Roberto Boscaglia, messo in cassaforte grazie alle reti di Mamadou Kanoute ed Emanuele Pecorini. Con dodici uomini contati a disposizione e con Valente in campo per per più di un’ora con qualche problema fisico, i rosanero portano a casa un risultato fondamentale. Una sfida rimasta impressa nella mente e nel cuore dei ...