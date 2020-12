Palermo, adescavano minori sui social: arrestata coppia di 40enni (Di martedì 1 dicembre 2020) Una coppia di 40enni di Termini Imerese, a Palermo, è stata arrestata per adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico Due coniugi di Termini Imerese, a Palermo, sono stati arrestati dalla Polizia Postale per violenza sessuale, adescamento di minori e divulgazione, oltre che detenzione, di immagini e video pedopornografico. L’inchiesta per la coppia, 46 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Unadidi Termini Imerese, a, è stataper adescamento die detenzione di materiale pedopornografico Due coniugi di Termini Imerese, a, sono stati arrestati dalla Polizia Postale per violenza sessuale, adescamento die divulgazione, oltre che detenzione, di immagini e video pedopornografico. L’inchiesta per la, 46 L'articolo proviene da Inews.it.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia arrestata, in casa aveva 100mila video porno http… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia arrestata, in casa aveva 100mila video porno http… - RassegnaZampa : #Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia arrestata, in casa aveva 100mila video porno - discoradioIT : Adescavano minori sui #social, in manette una coppia di Termini Imerese (#Palermo): 46 anni lei, 42 lui - NuovoSud : Adescavano ragazzini di Catania, arrestata una coppia di Termini Imerese -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo adescavano Adescavano adolescenti online, arrestata una coppia in Sicilia AGI - Agenzia Italia Palermo, adescavano minori sui social: arrestata coppia di 40enni

Una coppia di 40enni di Termini Imerese, a Palermo, è stata arrestata per adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico ...

Arrestati un dipendente comunale e la sua compagna

Dipendente comunale e compagna arrestati per aver costretto a rapporti sessuali dei minorenni, per poi diffondere le immagini su internet.

Una coppia di 40enni di Termini Imerese, a Palermo, è stata arrestata per adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico ...Dipendente comunale e compagna arrestati per aver costretto a rapporti sessuali dei minorenni, per poi diffondere le immagini su internet.