Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano, la Regione impedisce l’accesso ai consiglieri. Che contestano la commissione: “Non è imparziale, qui serve l’anticorruzione” (Di martedì 1 dicembre 2020) Una commissione di verifica così “interna” che sembra fatta per assolvere la direzione, piuttosto che far luce sulle criticità denunciate dai medici. Un dato, da confermare, di quasi 400 camici contagiati negli ultimi due mesi che alimenta il sospetto che l’organizzazione interna di reparti possa aver contribuito a falcidiare il personale in prima linea. Poi il niet delle direzioni Ospedaliere a una verifica in loco da parte dei consiglieri regionali, che attendono l’autorizzazione da dieci giorni. La vicenda Santi Carlo e Paolo di Milano arriva in Consiglio regionale. In aula, oggi, si svolgerà il question time all’assessore Gallera richiesto dalle opposizioni per fare chiarezza sulla vicenda della famosa “lettera dei cinquanta”, il documento interno in cui medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Unadi verifica così “interna” che sembra fatta per assolvere la direzione, piuttosto che far luce sulle criticità denunciate dai medici. Un dato, da confermare, di quasi 400 camici contagiati negli ultimi due mesi che alimenta il sospetto che l’organizzazione interna di reparti possa aver contribuito a falcidiare il personale in prima linea. Poi il niet delle direzioniere a una verifica in loco da parte deiregionali, che attendono l’autorizzazione da dieci giorni. La vicendadiarriva in Consiglio regionale. In aula, oggi, si svolgerà il question time all’assessore Gallera richiesto dalle opposizioni per fare chiarezza sulla vicenda della famosa “lettera dei cinquanta”, il documento interno in cui medici ...

