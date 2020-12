Oroscopo, amore e sesso. Dicembre 2020 tra previsioni e accoppiamenti ideali (Di martedì 1 dicembre 2020) Oroscopo e relazioni. Dicembre è il mese degli affetti per antonomasia. Ma quest'anno in particolare lo è anche dell'amore per una serie di congiunture astrali interessanti. Il mese infatti si apre con il trasferimento di Mercurio, il pianeta della comunicazione, in Sagittario, segno appassionato e avventuroso: questo significa che per alcuni segni è il momento dell'audacia, del non tirarsi indietro, ma del rivelare ciò che passa per la testa all'altro. Venere, pianeta dell'amore, si unisce sempre al Sagittario il 15, spingendovi a fare gesti amorosi più spontanei. Infine, attenzione a Chirone guaritore, che va in moto diretto sempre il 15: questo significa riprendere in mano una situazione del passato che ci ha fatto soffrire e provare ad affrontarla per sanarla. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 dicembre 2020)e relazioni.è il mese degli affetti per antonomasia. Ma quest'anno in particolare lo è anche dell'per una serie di congiunture astrali interessanti. Il mese infatti si apre con il trasferimento di Mercurio, il pianeta della comunicazione, in Sagittario, segno appassionato e avventuroso: questo significa che per alcuni segni è il momento dell'audacia, del non tirarsi indietro, ma del rivelare ciò che passa per la testa all'altro. Venere, pianeta dell', si unisce sempre al Sagittario il 15, spingendovi a fare gesti amorosi più spontanei. Infine, attenzione a Chirone guaritore, che va in moto diretto sempre il 15: questo significa riprendere in mano una situazione del passato che ci ha fatto soffrire e provare ad affrontarla per sanarla. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di ...

InfoCilentoWeb : #Oroscopo: Acquario, l'amore vi dà la carica - Capricorno_astr : 30/nov/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 30/nov/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 30/nov/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 30/nov/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo amore L'oroscopo del sesso di dicembre 2020 GQ Italia Oroscopo Branko, oggi 1 dicembre

Vediamo cosa ci porta no questi primi giorni di dicembre, scopriamolo insieme cosa con le previsioni del famoso astrologo istriano ...

Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 1 dicembre

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi martedì 1 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo ...

Vediamo cosa ci porta no questi primi giorni di dicembre, scopriamolo insieme cosa con le previsioni del famoso astrologo istriano ...Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi martedì 1 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo ...