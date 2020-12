Olimpiadi Tokyo 2021 | tutti i qualificati dell’Italia 208 azzurri già ai Giochi | il cammino proseguirà nel 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ledi2020 sono state rinviate ala causa dell’emergenza sanitaria. La pandemia ha costretto il CIO a rimandare di un anno esatto la disputa della rassegna a cinque cerchi, conservando comunque il logo e la dicitura ufficiale della kermesse. La competizione andrà dunque in scena dal 23 luglio all’8 agosto, con la speranza che il mondo sia tornato gradualmente alla normalità e che il Covid-19 non porti alla definitiva cancellazione dei. Il Comitato Organizzatore sta facendo di tutto per riuscire a mettere in piedi l’evento sportivo più importante in circolazione, a ormai ben cinque anni di distanza da Rio 2016. L’Italia è al momento qualificata con 208 atleti, una situazione che si è delineata nelle ultime due stagioni in seguito ai vari tornei di qualificazione. Il percorso ...