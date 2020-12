Olimpia Milano-Alba Berlino oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di martedì 1 dicembre 2020) Settimana dal doppio impegno in Eurolega per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina comincia questa sera, ospitando i tedeschi dell’Alba Berlino nel match di recupero della sesta giornata. Una partita assolutamente da vincere per l’Armani Exchange, che cerca un successo per confermarsi tra le prime otto della classifica. Milano è reduce dall’impresa di Tel Aviv, con il canestro all’ultimo secondo del supplementare di Malcolm Delaney contro il Maccabi; mentre l’Alba, che si trova nel fondo della classifica, ha dominato in casa contro il Khimki Mosca. Qui di seguito il programma completo del match Olimpia Milano-Alba Berlin, match di recupero per la sesta giornata dell’Eurolega ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Settimana dal doppio impegno inper l’. La squadra di Ettore Messina comincia questa sera, ospitando i tedeschi dell’nel match di recupero della sesta giornata. Una partita assolutamente da vincere per l’Armani Exchange, che cerca un successo per confermarsi tra le prime otto della classifica.è reduce dall’impresa di Tel Aviv, con il canestro all’ultimo secondo del supplementare di Malcolm Delaney contro il Maccabi; mentre l’, che si trova nel fondo della classifica, ha dominato in casa contro il Khimki Mosca. Qui di seguito ilcompleto del matchBerlin, match di recupero per la sesta giornata dell’...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano Svelata la nuova App dell'Olimpia Milano (basket) ideata da IQUII SportEconomy Dicembre impegnativo per l'Olimpia. Ben 12 gare in 31 giorni. Si comincia stasera

Dicembre impegnativo per l'Olimpia. Ben 12 gare in 31 giorni. Si comincia stasera con la sfida di Eurolega, al Forum, contro l'Alba Berlino (palla a due ore 20,45). Da vendicare la sconfitta ...

Svelata la nuova App dell’Olimpia Milano (basket) ideata da IQUII

La nuova app mobile dell’Olimpia Milano è stata presentata oggi attraverso un evento digitale che ha coinvolto oltre al club (rappresentato da diversi top manager), il “technology partner” della socie ...

