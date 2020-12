OCSE, nel 2020 Pil mondiale -4,2%: rimbalzo nel 2021 dipende dal vaccino (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il rimbalzo atteso per l’economia nel 2021 è legato a filo doppio alla disponibilità e alla diffusione dei vaccini contro il Covid-19. È quanto emerge dall’Economic Outlook di dicembre dell’OCSE presentato questa mattina. Le previsioni dell’Organizzazione infatti parlano di una ripresa graduale dallo shock causato dalla pandemia: se per quest’anno il calo atteso è del 4,2%, il Pil mondiale del 2021 dovrebbe crescere del 4,2% (di cui un terzo imputabile alla sola Cina), un valore che però risulta fortemente legato ad alcuni fattori riguardo alla capacità di risposta dei Paesi all’evoluzione epidemiologica del virus. Un rapido rilascio della domanda repressa e dei risparmi accumulati, associato a una più azione nel rendere disponibili i vaccini anti Covid-19, infatti, porterebbe la crescita ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ilatteso per l’economia nelè legato a filo doppio alla disponibilità e alla diffusione dei vaccini contro il Covid-19. È quanto emerge dall’Economic Outlook di dicembre dell’presentato questa mattina. Le previsioni dell’Organizzazione infatti parlano di una ripresa graduale dallo shock causato dalla pandemia: se per quest’anno il calo atteso è del 4,2%, il Pildeldovrebbe crescere del 4,2% (di cui un terzo imputabile alla sola Cina), un valore che però risulta fortemente legato ad alcuni fattori riguardo alla capacità di risposta dei Paesi all’evoluzione epidemiologica del virus. Un rapido rilascio della domanda repressa e dei risparmi accumulati, associato a una più azione nel rendere disponibili i vaccini anti Covid-19, infatti, porterebbe la crescita ...

