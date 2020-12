Ocse | dopo coronavirus torna la speranza | evitato il peggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "Per la prima volta dall'inizio della pandemia, ora c'èper un futuro migliore" e "il cammino che abbiamo davanti è più luminoso anche se impegnativo". E' un messaggio positivo quello con cui l'apre l'Economic Outlook appena diffuso, motivando questa fiducia con "i progressi sui vaccini e sui trattamenti che hanno migliorato le aspettative e diminuito l'incertezza". L'spiega che "ilè stato, la maggior parte del tessuto economico è stato preservato e potrebbe riprendersi rapidamente" anche se "le prospettive rimangono precarie" in molti settori e paesi. "Grazie all'azione senza precedenti di governi e banche centrali - riconosce l'organizzazione - l'attività globale si è rapidamente ripresa in molti settori, sebbene alcune attività di ...