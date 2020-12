Ocse | disocupazione Italia salirà all’11% in 2021

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tasso di disoccupazione in crescita all'11% innel. Lo prevede l'nell'ultimo Economic Outlook, secondo cui questa voce resterà quasi invariata, al 10,9%, nel 2022, rispetto al 9,4% ci lasi era abbassata nel 2020. "Una crescita consistente de lavoro, specialmente per donne e giovani, arriverà solo nel 2022", avverte l'ente parigino.

