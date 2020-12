Ocean’s Eleven | quando George Clooney offrì 20 dollari a Julia Roberts per il film

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha ricordato il modo molto buffo in cui convinsead apparire in Ocean'snei panni di sua moglie.ha ricordato il modo buffo in cui convinsead apparire in Ocean'snei panni di sua moglie. L'attore lo ha fatto in un video realizzato per GQ, dove ripercorre i tratti salienti della sua carriera, e tra questi c'è appunto ildi Steven Soderbergh uscito nel 2001, che ha generato due seguiti e uno spin-off. Questo il commento di: "Non conoscevoall'epoca. Non l'avevo mai incontrata, e si faceva pagare 20 milioni di. Avevamo appena convinto ...