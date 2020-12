Nuovo guaio per Virginia Raggi: si dimette il capo della polizia municipale (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo lo scandalo dei due agenti della polizia Locale “pizzicati” a fare sesso in servizio, arriva un’altra doccia fredda per la sindaca di Roma. Era un “rumor”, che poi è diventato notizia ufficiale. Il comandante della polizia municipale di Roma, Stefano Napoli, si è dimesso. Nuovo terremoto per il corpo di polizia Locale della capitale L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo lo scandalo dei due agentiLocale “pizzicati” a fare sesso in servizio, arriva un’altra doccia fredda per la sindaca di Roma. Era un “rumor”, che poi è diventato notizia ufficiale. Il comandantedi Roma, Stefano Napoli, si è dimesso.terremoto per il corpo diLocalecapitale L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

