Nuovo Dpcm Natale, le aperture di Conte: cosa cambia (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovo Dpcm Natale, dopo l’ultimo incontro con le Regioni arrivano le prime aperture di Conte: cosa può cambiare Più regioni in zona gialla, anche se l’obiettivo è da qui a fine anno di riportarle tutte lì, e più aperture. Se il governo tiene duro sull norme cardine, qualche apertura nel Nuovo Dpcm Natale in arrivo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020), dopo l’ultimo incontro con le Regioni arrivano le primedipuòre Più regioni in zona gialla, anche se l’obiettivo è da qui a fine anno di riportarle tutte lì, e più. Se il governo tiene duro sull norme cardine, qualche apertura nelin arrivo L'articolo proviene da Inews.it.

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo Dpcm: ipotesi validità misure fino al 10 gennaio #coronavirus - healysuniverse : si legge questo 'Verso il nuovo Dpcm: le deroghe per le famiglie a Natale e i tavoli separati per nonni e nipoti „A… - Terramia_1926 : RT @christian_fsi: Il nuovo #dpcm continua sulla strada già intrapresa: idiozie anti-scientifiche, provvedimenti terroristici e violazioni… -