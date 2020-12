Nuovo dpcm Natale, Conte apre a «ricongiungimenti familiari». Ipotesi scuole superiori in presenza dal 14 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) «Fino ad ora Conte è stato aperto alla possibilità dei ricongiungimenti familiari». È quanto si apprende da fonti parlamentari mentre è in corso la riunione... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 dicembre 2020) «Fino ad oraè stato aperto alla possibilità dei». È quanto si apprende da fonti parlamentari mentre è in corso la riunione...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - GiovanniToti : Se nel nuovo Dpcm prevarrà la linea del timore, come sembra trapelare, pretendiamo fin da subito certezze su ristor… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - ZioKlint : RT @christian_fsi: Il nuovo #dpcm continua sulla strada già intrapresa: idiozie anti-scientifiche, provvedimenti terroristici e violazioni… - infoitinterno : Nuovo dpcm Natale, Conte apre ai «ricongiungimenti familiari». Resta il nodo hotel aperti in montagna -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Nuovo dpcm Natale, Conte apre a «ricongiungimenti familiari». Ipotesi scuole superiori in presenza dal 14 dicembre Il Messaggero Il bollettino: 19.350 contagi su 182.100 tamponi, tasso positività al 10%

Il bollettino di oggi 1 dicembre 2020: 19.350 contagi su 182.100 tamponi, tasso positività al 10%. I dettagli nell'articolo ...

Bollettino Covid in Lombardia: i dati di oggi 1 dicembre

Dpcm Natale 2020: spostamenti ... A Pioltello Covid hotel senza "clienti": "Dimenticati dall’Ats" Covid: nel Lecchese 92 nuovi casi e 33 nel Comasco Covid in provincia di Lodi: da 58 a 16 i casi ma i ...

Il bollettino di oggi 1 dicembre 2020: 19.350 contagi su 182.100 tamponi, tasso positività al 10%. I dettagli nell'articolo ...Dpcm Natale 2020: spostamenti ... A Pioltello Covid hotel senza "clienti": "Dimenticati dall’Ats" Covid: nel Lecchese 92 nuovi casi e 33 nel Comasco Covid in provincia di Lodi: da 58 a 16 i casi ma i ...