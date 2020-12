Nuovo Dpcm: governo verso ok apertura ristoranti anche a Natale e Capodanno nelle zone gialle, Conte apre ai ricongiungimenti (Di martedì 1 dicembre 2020) Le nuove restrizioni potrebbero durare fino al 15 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di Natale. Il piano vaccini è pronto, ma sarà operativo a fine gennaio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 dicembre 2020) Le nuove restrizioni potrebbero durare fino al 15 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di. Il piano vaccini è pronto, ma sarà operativo a fine gennaio

