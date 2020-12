Nuovo Dpcm, dal coprifuoco ai ristoranti chiusi anche a Natale. Speranza alle Regioni: allentamenti solo «dal 15 gennaio» (Di martedì 1 dicembre 2020) Per gli allentamenti alle misure anitCovid bisognerà aspettare almeno «il 15 gennaio». È quanto avrebbe dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 dicembre 2020) Per glintamentimisure anitCovid bisognerà aspettare almeno «il 15». È quanto avrebbe dichiarato il ministro della Salute Robertonel corso...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - fattoquotidiano : Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - DrTrkulja : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nuovo Dpcm: ipotesi validità misure fino al 10 gennaio #coronavirus - sheeranvoiice : RT @sheeranvoiice: Siete dei pagliacci se con il nuovo dpcm del 4 dicembre ci consentirete di andare a fare compere in un negozio pieno di… -