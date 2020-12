Nuovo DPCM, Boccia alle Regioni: “Evitare gli spostamenti tra le regioni e coprifuoco alle 22” (Di martedì 1 dicembre 2020) ''Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l'impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell'impianto''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020) ''Evitare glitrae mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l'impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell'impianto''. L'articolo .

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - fattoquotidiano : Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - ZenatiDavide : Nuovo Dpcm Natale domani in Parlamento, firma il 3 dicembre : - tupacshakurmofo : RT @Adnkronos: Nuovo #dpcm #Natale, governo: 'Stop spostamenti e #coprifuoco 22' -