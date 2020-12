Nuovo devastante lutto nel mondo dello sport: l’annuncio poco fa (Di martedì 1 dicembre 2020) E' morto Arturo Diaconale, aveva 75 anni. Il giornalista, che era il portavoce ufficiale della Lazio, si è spento nella sua casa a Roma. Lottava da tempo contro un male incurabile e le sue condizioni si erano aggravate. I funerali saranno celebrati domani alle 14, a Roma, nella chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. Lo fa sapere in una nota la famiglia. "Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato…Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione…", è il messaggio del presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Caro Arturo, mi ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020) E' morto Arturo Diaconale, aveva 75 anni. Il giornalista, che era il portavoce ufficiale della Lazio, si è spento nella sua casa a Roma. Lottava da tempo contro un male incurabile e le sue condizioni si erano aggravate. I funerali saranno celebrati domani alle 14, a Roma, nella chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. Lo fa sapere in una nota la famiglia. "Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato…Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione…", è il messaggio del presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Caro Arturo, mi ...

