Nuovo album per Ligabue | “E pensare che 20 anni fa volevo smettere di cantare”

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “Nel 1999 avevo meditato di smettere. Poi una vocina dentro di me mi ha detto: ‘Se smetti come fai a non fare concerti?’ Ho tenuto botta e oggi sono ancora qua”. A rivelarlo è Luciano Ligabue, nella conferenza stampa di presentazione della nuova uscita: un album di inediti dal titolo ‘7’ e la raccolta ’77+7?, in programma per il 4 dicembre. Un doppio regalo per i fan in attesa del concerto del 19 giugno a Campovolo, che avrà più di un significato. Perché non sarà solo un modo di ascoltare di nuovo Ligabue dal vivo, ma vorrà anche dire che il peggio sarà passato. O quasi. “Quest’anno è stato particolare nella sfiga e tragicità- ha detto il rocker di Correggio-. Avremmo fatto tanto per i 30 anni. Non ho potuto fare quello che più contava, cioè il concerto, cosa su cui più punto. In questi trent’anni ho pubblicato tantissimo, forse anche troppo. Mi sono dovuto fermare, e ho sentito per la prima volta il desiderio di raccontare la mia storia in una raccolta di singoli e in un libro. E ci siamo resi conto che i singoli erano 77. Abbiamo messo mano all’archivio ed è venuto fuori tutto questo”. TUTTO RIPORTAVA AL NUMERO 7