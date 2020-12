Novità in Champions League, domani Var da remoto in Siviglia Chelsea (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella partita di Champions League tra Siviglia e Chelsea per la prima volta il Var sarà gestito da remoto Nel quinto turno di Champions League ci sarà una Novità. Nella partita di mercoledì tra Siviglia e Chelsea, il Var non sarà infatti presente in Spagna ma sarà gestito da remoto. La sala operativa, che aiuterà l’arbitro Artur Dias, sarà infatti ubicata a Nyon, in Svizzera, dove ci lavoreranno Tiago Bruno Lopes Martins e l’assistente Luís Miguel Branco Godinho. Una Novità assoluta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella partita ditraper la prima volta il Var sarà gestito daNel quinto turno dici sarà una. Nella partita di mercoledì tra, il Var non sarà infatti presente in Spagna ma sarà gestito da. La sala operativa, che aiuterà l’arbitro Artur Dias, sarà infatti ubicata a Nyon, in Svizzera, dove ci lavoreranno Tiago Bruno Lopes Martins e l’assistente Luís Miguel Branco Godinho. Unaassoluta. Leggi su Calcionews24.com

